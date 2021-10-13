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Coşkun Başbuğ: Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' söylemi tesadüf değil FETÖ taktiği

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ,, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklamasına ilişkin konuştu. CHP liderinin sözlerinin bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?'" diye sordu.

Ekleme: 13.10.2021 - 23:26 Güncelleme: 13.10.2021 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
Coşkun Başbuğ: Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' söylemi tesadüf değil FETÖ taktiği
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde devleti ve hükümeti hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dedi.

"AÇIKLAMALAR TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ"
Başbuğ, bu söylemlerin tesadüf olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Tam bir FETÖ taktiği. FETÖ bir takım olayları hazırlarken önce bir altyapısını oluştururdu zihinlerde. Bu bir Amerikan taktiğidir ve olay gerçekleştiğinde kanıksanır. Bu tür olaylarda devlet ahlakı işlese, söylenmesinin yeri kamu değil. Bunu paylaşamazsın. Bu söylemlerin arka planında, devlet terbiyesi olsa devletin istihbarat ve emniyet teşkilatına bildirirsin onlar gereğini yapar." diye konuştu.

Coşkun Başbuğ: Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' söylemi tesadüf değil FETÖ taktiği
Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var' açıklamasına ilişkin konuştu. CHP liderinin sözlerinin bir FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Başbuğ, 'Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?'' diye sordu.

"KÜRT SORUNUNDA DA AYNI SARMALA GİRDİLER"
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardında başka bir niyet aramak gerektiğini ifade eden Başbuğ, "Bu tür olaylarda devlet anında gereğini yapıyor. Soruyorsunuz 'Neye dayanarak bunu söylüyorsun?' Bir gerekçe yok. CHP, Kürt sorununda da aynı sarmala girdi. Cevap veremiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİRİ SUFLE Mİ VERDİ?"
Devletin soruşturma başlatarak en doğru kararı aldığını belirten Başbuğ, "Eski bir istihbaratçı olarak aklıma şu geliyor: Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?'" diye sordu.
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