Bodrum’da fahiş ev fiyatları 'Pes' dedirtiyor: Memurlar ve personeller kaçıyor

uğla’nın Bodrum ilçesindeki kiralık ev fiyatları 10 kat arttı. 45 metrekare evin kirası 5 bin liraya kadar yükseldi.Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları 3 yıl içerisinde 10 kat arttı. Bodrum’da yaşayan kamu personelleri, otel çalışanları ve özel sektörde çalışanların yavaş yavaş Bodrum’u terk ettiği öğrenildi. Birçok kamu personelinin de tayin istediği öğrenildi.Geçtiğimiz yıl 45 metrekare bir evin aylık kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken, bu yıl en düşük bir evin kirası 5 bin liraya çıktı. Bu durum karşısında kiracı olarak yaşayan insanlar mağduriyet yaşamaya başladı."Bodrum’da çalışan memur, işçi bulunamayacak"Ev kiralarının yüksek olması nedeniyle Bodrum’da çalışacak kimsenin kalmayacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’a olan ilgi bizi memnun ediyor. Son dönemlerdeki kiralardaki artış ister istemez bize hizmet veren memurlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, polislerimiz, askerlerimiz, hemşirelerimiz, öğrencilerimiz, turizm çalışanlarımız, özel sektörde çalışanlarımız ve tüm kamu personelimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız bu kiralardan çok mustarip durumdalar şu anda. Asıl mustarip olan bizler olacağız bunun da farkındayız çünkü; bu insanlar oturacak ev bulamazlarsa kirayı ödeyemezlerse o zaman Bodrum’da çalışmak istemeyeceklerdir. Bu durum sonucunda Bodrum’daki hizmetler de aksayacaktır” ifadelerini kullandı."Hazine arazilerine lojman yapılsın""Bodrum’da hizmet veren kamu personellerine lojman yapılsın" diyen Başkan Aras “Bu sadece ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkide değil aynı zamanda kamuyla ilgili bir durum da. Eğer siz Bodrum’a bir memur bir işçi gönderiyorsanız Bodrum’un şu anki rayiç değerlerini, kira fiyatlarını bilmeniz gerekir. Onlara uygun bir şekilde lojman yapmanız lazım. En azından uygun bir düzeyde lojman ayarlamanız lazım. Şu anda hazine arazileri satılıyor. Çok yüksek fiyatlara satılıyor. Hazine arazilerinden, Milli Emlak’a ait arazilerden belli bir bölümünün lojman yapılmak üzere kesinlikle kamuya ayrılması lazım” şeklinde konuştu."Turizm çalışanları konteynerde kalmasın"Turistlere hizmet eden turizm çalışanlarının şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, “Turizm çalışanlarımız için işletmelere sesleniyorum. Çalışanların konakladıkları yerlerin verdiği hizmete uygun olması lazımdır. Siz turizm çalışanını, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet eden arkadaşlarımızı bir konteynerde yatırıyorsanız ve hak etmedikleri bir şekilde konaklatıyorsanız bunda da bir problem var demektir. Sadece ev sahiplerine seslenmekle sorun çözülmüyor. Ev sahiplerine de bir ricam var. ""Belli kiralarda uzun süredir oturan kiracıları var. Kiracılarını çıkarıp 10 katına 20 katına çıkarıp yeniden kiraya vermeyi düşünmesinler. Bu durumu ne vicdan kaldırır nede yasa isin verir. Siz evinizde oturan bir kişinin kirasını bir anda 10 veya 20 katına çıkaramazsınız. Bu durumun bir mevzuatı, kuralı ve kaidesi var” dedi."Memurlar, işçiler ve dar gelirliler için ev yapılması lazım"Emlakçılık yapan Musa Orman ise Bodrum’da gayrimenkule yatırımın fazla olmasının fiyatları arttırdığını ifade ederek, “Pandemi sürecinden insanların Bodrum’u tercih etmesinden dolayı elimizdeki ve gayrimenkul azaldığından dolayı talep patlaması yaşanıyor. Bundan dolayı kiraların da yükseldiğini görüyoruz. Bir malın fazla olması gerekiyor ki fiyatları biraz da düşük olsun. Bu bölgeye biraz daha yatırım yapılması lazım. İmar planlarının gözden geçirilmesi lazımdır. İşçiye, memura ve dar gelirli ailelere iyi imkan sağlanabileceği kiraların düşük olabileceği konutların yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. 1 1 evin fiyatı şu anda 3 bin liradan başlıyor, eşyalı ise 4 bin liraya kadar çıkıyor. 2 1 evler 5 ila 6 bin lira arasında diye devam ediyor. Yaz ayında oluşan yoğunluktan dolayı evlerin sezonluk verilmesinden dolayı da buradaki ev fiyatlarının yüksek olduğunu öngörüyoruz” şeklinde konuştu.