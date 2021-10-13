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AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin açtığı davayı, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle reddetti.

Ekleme: 13.10.2021 - 09:15 Güncelleme: 13.10.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Katolik rahipler tarafından işlenen cinsel istismar nedeniyle Vatikan'a yerel bir mahkemede dava açılamayacağına hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtti.

Yerel mahkemenin, rahiplerin suistimalinin Vatikan'a atfedilmeyeceği yönündeki kararını doğrulayan AİHM, Belçika mahkemelerinin haklı olduğunu ve mağdurların mahkemeye erişim hakkından mahrum bırakılmadığının altını çizdi.


"SUÇLARIN ÖRTBASINDAN SORUMLU VATİKAN"
Konu hakkında Vatikan'dan ya da cinsel istismar mağdurlarından henüz yorum gelmedi.

Söz konusu 24 kişi, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin bu suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürüyordu.

Belçika mahkemelerinin, Vatikan'ın egemen bir devlet olarak dokunulmazlığı göz önüne alındığında, yargı yetkisi olmadığına karar vermesinin ardından 24 kişi, AİHM'ye başvurmuştu.


FRANSA'DA 216 BİN ÇOCUK İSTİSMARI
Fransa'da da 5 Ekim'de kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporu açıklanmıştı.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.
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