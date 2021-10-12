  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Squid Game çılgınlığı devam ediyor: Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek

Netflix dizisi Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu Abu Dabi'de düzenleniyor. Takımlar; Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.

Ekleme: 12.10.2021 - 16:31 Güncelleme: 12.10.2021 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Squid Game çılgınlığı devam ediyor: Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Kore Kültür Merkezi (KKM) dizide görülen oyunların 15'er katılımcılı iki takımla yeniden canlandırılmasını organize ediyor.

Squid Games, gizemli bir organizasyonun borç içindeki kişileri yaşamlarını değiştirecek miktarda para kazanma şansı için görünürde çocuksu olan bir dizi oyunda rekabet etmek üzere işe aldığı distopik gerçekliği keşfe çıkıyor.


Independent Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu oyunlar, bazıları Kore'ye özgü, bazılarıysa “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” veya halat çekme gibi dünya çapında bilinen klasik çocuk oyunlarına dayanıyor.

Bununla birlikte tipik çocuk oyunlarının aksine, kaybetmeniz durumunda Squid Game'deki oyunların ölümcül sonuçları var.

Öte yandan salı (12 Ekim) oynanması planlanan oyunların Abu Dabi versiyonu tamamen zararsız olacak.
Takımlar; Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.

Oyun personeli de dizideki korumaları taklit ederek pembe kostüm giyecek. Etkinliğin kayıt sayfasında sadece Koreli olmayan BAE sakinlerinin gösteriye katılabileceği belirtiliyor.

Squid Game tüm dünyada yeniden canlandırılıyor.

Birleşik Krallık'ın Ilford kasabasındaki John Bramston İlkokulu bu hafta ebeveynlere diziyi izleyen çocukların sahneleri yeniden canlandırmak açısından oyun alanında birbirlerine ateş ediyormuş gibi yapmalarına dair endişelerini özetleyen bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

'Oyun alanında bu oyunun kendi versiyonlarını oynamaya başlayan çocukların sayısının arttığını fark ettik, bu da arkadaşlık grupları içinde çatışmalara neden oluyor.'

Kent County'deki başka bir okul, Sandown İlkokulu da dizinin popülaritesine yanıt olarak şiddet ve çevrimiçi zarar konusunda ek dersler vermeye başladı.
IMF Türkiye büyüme beklentisini açıkladı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi
Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği..
Adalar Belediyesi'nde bir skandal daha!
10 seçimi kaybedip bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun yeni 'vaadi'
CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve FETÖ'cülere masum dedi!
Başkan Erdoğan, Afganistan Konulu g20 Olağanüstü Liderler Zirvesinde konuşuyor!
Enflasyon hedefine göre 2022 asgari ücret zammı!
Bursa'da fabrikada korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var!
Afyon'daki yürek yakan öğrenci servisi kazasında flaş gelişme!
'İlan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği' iddiasına yalanlama!
Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı!
Al sana parlamenter sistem! Avrupa'da yedi ülke yeni hükümetini arıyor
Fethi Sekin şehit olmuştu! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile...
Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü!
Fransız senatör Pierre Laurent'den skandal paylaşım! Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!
İmamoğlu böyle protesto görmedi! İBB tarafından kısırlaştırılan sokak köpeği öldü cesedini beze sarıp belediye binasının önüne bıraktı!
ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi
Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Manzarayı beğenmiyordu: Şikayetlerden bıktı karısına dönen ev yaptı

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve..

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Dünya yine onu konuşuyor! Kuzey Kore liderinden sandaletli görüntü

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Haydarpaşa Garı'nda peronlar kalkınca ortaya çıktı! Tarihi anlar: İlk kez görüntülendi...

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Türkiye ve Yunanistan için kritik deprem uyarısı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!