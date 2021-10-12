Squid Game çılgınlığı devam ediyor: Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Kore Kültür Merkezi (KKM) dizide görülen oyunların 15'er katılımcılı iki takımla yeniden canlandırılmasını organize ediyor.Squid Games, gizemli bir organizasyonun borç içindeki kişileri yaşamlarını değiştirecek miktarda para kazanma şansı için görünürde çocuksu olan bir dizi oyunda rekabet etmek üzere işe aldığı distopik gerçekliği keşfe çıkıyor.Independent Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu oyunlar, bazıları Kore'ye özgü, bazılarıysa “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” veya halat çekme gibi dünya çapında bilinen klasik çocuk oyunlarına dayanıyor.Bununla birlikte tipik çocuk oyunlarının aksine, kaybetmeniz durumunda Squid Game'deki oyunların ölümcül sonuçları var.Öte yandan salı (12 Ekim) oynanması planlanan oyunların Abu Dabi versiyonu tamamen zararsız olacak.Takımlar; Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.Oyun personeli de dizideki korumaları taklit ederek pembe kostüm giyecek. Etkinliğin kayıt sayfasında sadece Koreli olmayan BAE sakinlerinin gösteriye katılabileceği belirtiliyor.Squid Game tüm dünyada yeniden canlandırılıyor.Birleşik Krallık'ın Ilford kasabasındaki John Bramston İlkokulu bu hafta ebeveynlere diziyi izleyen çocukların sahneleri yeniden canlandırmak açısından oyun alanında birbirlerine ateş ediyormuş gibi yapmalarına dair endişelerini özetleyen bir mektup gönderdi.Mektupta şu ifadeler kullanıldı:'Oyun alanında bu oyunun kendi versiyonlarını oynamaya başlayan çocukların sayısının arttığını fark ettik, bu da arkadaşlık grupları içinde çatışmalara neden oluyor.'Kent County'deki başka bir okul, Sandown İlkokulu da dizinin popülaritesine yanıt olarak şiddet ve çevrimiçi zarar konusunda ek dersler vermeye başladı.