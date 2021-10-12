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Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia

Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) halası Kadriye Tek, servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını öne sürdü.

Ekleme: 12.10.2021 - 18:53 Güncelleme: 12.10.2021 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü.

"YANDIM BİTTİM, DUVARLARIM ÇÖKTÜ BENİM"

Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.

KAZAYLA İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA

İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi.

Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.

"BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ, UYARDIK"

Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti.

Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu. Eser, mahallede okul bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı için çocukların başka okullarda eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia
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