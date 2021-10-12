12 Ekim 2021 Salı BİM kataloğu yayında! Bugün BİM kataloğunda neler var?

BİM 12 Ekim 2021 Salı Kataloğu



, resmi web sitesinde yayınlandı. İndirim takip eden müşterilerle buluşan, alışveriş tutkunlarını sevindirdi. BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunda yer alan ürünler bugün BİM mağazalarındaki raflarda olacak. Bugün BİM kataloğunda yer alan indirimli ürünler ise merak konusu oldu. Peki? İşteBİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunun ilk sayfasında cips, Belçika çikolatası, acı biber, kurabiye, cheescake ve bunun gibi bir çok atıştırmalık yer alıyor. Atıştırmalıkların çoğu indirimli fiyatlarla satılıyor.BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunun ikinci sayfasında ise tekstil ürünleri yer alıyor. Atlet, çorap, bebek kıyafetleri, büstiyer takımı ve diş bakım ürünleri satılıyor.yer alan ürünler bu şekildedir.