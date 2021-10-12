12 Ekim 2021 Salı BİM kataloğu yayında! Bugün BİM kataloğunda neler var?
BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğu yayınlandı. Bugün BİM mağazalarında yer alacak tüm indirimli ürünler 12 Ekim 2021 Salı BİM kataloğunda yer alıyor. Peki 12 Ekim 2021 Salı BİM kataloğunda neler var? Bugün BİM kataloğunda neler var? İşte 12 Ekim 2021 Salı BİM kataloğu…
BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğu, resmi web sitesinde yayınlandı. İndirim takip eden müşterilerle buluşan BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğu, alışveriş tutkunlarını sevindirdi. BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunda yer alan ürünler bugün BİM mağazalarındaki raflarda olacak. Bugün BİM kataloğunda yer alan indirimli ürünler ise merak konusu oldu. Peki BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunda neler var? Bugün BİM kataloğundaki indirimli ürünler neler? İşte BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğu…
BİM 12 Ekim 2021 Salı Kataloğu
BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunun ilk sayfasında cips, Belçika çikolatası, acı biber, kurabiye, cheescake ve bunun gibi bir çok atıştırmalık yer alıyor. Atıştırmalıkların çoğu indirimli fiyatlarla satılıyor.
BİM 12 Ekim 2021 Salı kataloğunun ikinci sayfasında ise tekstil ürünleri yer alıyor. Atlet, çorap, bebek kıyafetleri, büstiyer takımı ve diş bakım ürünleri satılıyor.
BİM 12 Ekim 2021 Salı Kataloğu yer alan ürünler bu şekildedir.