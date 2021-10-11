29 Ekim Resmi Tatil Mi? 28 Ekim yarım gün mü ve okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil Mi?



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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Önemi Nedir?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin detaylar hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatil olup olmadığına dair bilgiler araştırılıyor. Bakanlıkların hazırladığı resmi tatil yönetmelikleri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bulunuyor. Peki? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair tüm detaylar…29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatildir. 29 Ekim öğrenciler ve memurlar için tatil günü olarak değerlendirilir.Ülkemizde her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaktadır. Bugün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatillerdir.2021 yılında 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Perşembe günü yarım gün tatilken Cuma günü de tam gün resmi tatil oluyor.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2429 Sayılı Milli Bayramlar ve Resmi Tatiller Hakkında Kanunun ‘ inci maddesinde '1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.' İfadeleri kullanılır. Bu nedenle 29 Ekim'de tüm iş yerleri ve okullar tatildir.Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet hükümetinin kurulduğunu ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye'de ve KKTC'de 29 Ekim'de kutlanan milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelerde 28 Ekim bir buçuk gün resmi tatil, öğleden sonra ve 29 Ekim tam gündür. 29 Ekim'de stadyumda bir kutlama yapılır ve geceleri geleneksel olarak bir fener geçit töreni düzenlenir.1925 yılında yeni Türk devletinde Cumhuriyetin kuruluş gününü bayram ilan eden bir kanun çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin onuncu yıldönümü olan 29 Ekim 1933'te yaptığı onuncu yıl dönümü konuşmasında bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.?” sorularının yanıtı açıklanan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.