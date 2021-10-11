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11 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim'e ilişkin Kovid-19 verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum..

Ekleme: 11.10.2021 - 20:23 Güncelleme: 11.10.2021 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
11 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

"BİRBİRİMİZİ KORUYALIM"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişikin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

İşte 11 Ekim Kovid-19 tablosu:

11 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
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