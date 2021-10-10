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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit olurken 1’i ağır 3 Özel Harekat Polisi yaralandı.

Ekleme: 10.10.2021 - 21:27 Güncelleme: 10.10.2021 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!
Acı haber Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Azez'den geldi. Özel harekat polislerinin içerisinde bulunduğu zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Hain saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu. Aynı araçta bulunan polislerden 1'i ağır olmak üzere 3'ü de yaralandı. İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
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