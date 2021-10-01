Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. Siyasi yaşamında önemli görevlerde yer alan Asiltürk'ün vefat haberini açıklayan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun..” ifadelerini kullandı. Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberinin ardından tüm sevenleri yasa boğuldu. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk neden vefat etti? İşte yanıtı…











OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?





1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu olarak biliniyor. Bir dönem Ankara ve Malatya milletvekili olarak da görev alan Asiltürk, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde de bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Asiltürk koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?



Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, ardından partiden yapılan açıklamada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti.