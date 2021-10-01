Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı. Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.



Matematik dünya üçüncüsü, 'Filika Hangi Araçta Bulunur' sorusuna 'Metrobüs' yanıtını vererek elendi



İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI



İlk soruda 'Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem' dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?' sorusunu 'Çıkma' diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise 'seyirciye sorma' hakkını kullanarak geçti.



Matematik dünya üçüncüsü, 'Filika Hangi Araçta Bulunur' sorusuna 'Metrobüs' yanıtını vererek elendi



'METROBÜS' CEVABI HERKESİ ŞAŞIRTTI



Üçüncü aşamada ise Dilbaz, 'Filika, genellikle hangi araçta bulunur?' sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından 'Metrobüs' cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu. Doğru yanıtın 'Gemi' olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.