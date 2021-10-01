İmamoğlu Moda Tasarım mezunu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de işe aldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta dile getirdiği liyakat konusu İBB'de rafa kalktı. CHP'li İmamoğlu, Arel Üniversitesi moda tasarımı mezunu Miss Turkey 2017 finalistlerinden CHP Gençlik Kolları üyesi Özge Türkyılmaz'ı İBB'de 'Kariyer danışmanı' olarak işe aldı. İBB'yi CHP'li isimlerle doldurmaya devam eden İmamoğlu, Tğrkyılmaz'a bir de oda tahsis etti.







CHP Gençlik Kolları üyesi Özge Türkyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden pişkin pişkin kendisine verilen odayı paylaştı.









