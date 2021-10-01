CHP'li İBB'den yandaşa kıyak! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Kültür AŞ'de işe alındı!

CHP'li İBB'nin skandalları bitmiyor.



İBB sözcüsü Murat Ongun aptığı açıklamada, “İBB ve iştiraklerinde kreş, yurt, sosyal destek, metrolar gibi hayata geçen onlarca yeni proje için 19.752 kişi liyakatle istihdam edildi.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak HDP'li Hüda Kaya'nın oğlunun Külür A.Ş.'de, CHP Gençlik Kollarından Serdar Gül'ün ise İSPER A.Ş.'de işe başladığı öğrenildi.

















