CHP'li belediye'de adrese teslim ihale iptal! Devlet yolsuzluk çarkına el koydu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olan Koray Aslan'ın devreye girmesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim ihale verildiği ortaya çıkmıştı. Aslan'ın, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesini sağlamıştı.







Bu sayede Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 120 milyon lira bedelli 330 araçlık, iki araç ihalesini 3 ay önce Engin Ertaç kazanmıştı. Hem itfaiye araçları hem de hizmet araçları ihalesini kazanan Ertaç'ın 3 aydan beri araçların büyük bölümünü teslim etmediği, teslim ettiklerinin ise sorunlu olduğu ortaya çıkmıştı.



Gönderdiği araçların kilometreleriyle oynandığı, ihale şartnamesine uymadığı belirlenmiş, Ertaç'ın buna rağmen belediyeden hak edişlerini günü gününe aldığı belirlenmişti. Adrese teslim ihale ile ilgili M.A. adlı vatandaş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, haksız kazancın iade edilmesini istemişti.



TEFTİŞ KURULUNDAN RAPOR



Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki adrese teslim araç ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 4734/25 maddesine göre iptal edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi skandal ihaleden sonra kendini kurtarmak için kendi iç denetiminde konuyu araştırdı. Hazırlanan raporlar sonrasında ihalenin iptal edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun üzerine araçların büyük bölümünün teslim edilmediği ihalede hizmete sunulan az sayıdaki araçlar geri çekildi. Büyükşehir yetkilileri çeşitli birimlerde hizmet yapan araçları şirkete iade etmek üzere topladı.







Belediyenin Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir raporun düzenlendiği iptal gerekçesinde önemli ayrıntılara yer verildi. Yaklaşık 78 sayfalık raporda, 120 milyon liralık ihaleyi alan Ertaçlar şirketinin teslim ettiği bazı araçların kilometreleriyle oynandığı belirtildi. İade edilen araçların plakalarının değiştirilerek, tekrar belediyeye teslim etme girişiminde bulunulduğu anlatılan raporda, ayrıca yolcu airbagi olmayan araçlara, plastik 'airbag' yazısı yapıştırıldığı vurgulandı. Ertaşlar şirketinin, ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs ettiği anlatılan raporda, bu nedenlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ertaçlar Limited şirketi arasında imzalanan sözleşmenin feshinin gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca şirketin ihalelere katılımının yasaklanması ve savcılığa suç duyurusunda bulunulması da istendi.

