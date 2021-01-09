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Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi provokasyonuyla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır." dedi.

Güncel / 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:42
Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, açıklamasında "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır." ifadelerine yer verdi.

"MİLİTAN" DEMİŞTİ...

Bakan Soylu, dün de CHP'li Kaftancıoğlu için, "Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var" demişti.

Eylemler hakkında konuşan Soylu, "Bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası" diye konuşmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN KAFTANCIOĞLU'NA NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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