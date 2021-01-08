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TÜRKSAT 5A’dan sonra yeni hedef sevindirdi! Hazımsız sunucu ‘fırlatılma’ya trip attı

CHP yandaşı Halk TV'nin hazımsız sunucusu Özlem Gürses, Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasına ilginç tepki verdi. Gürses, bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna ‘uydu’ cevabını verdi. Çeşme açılışlarını öve öve bitiremeyen zihniyetin, Türkiye'nin uzaya uydu fırlatmasını adeta triple karşılaması dikkat çekti.

Teknoloji / 08 Ocak 2021 Cuma 13:07
TÜRKSAT 5A’dan sonra yeni hedef sevindirdi! Hazımsız sunucu ‘fırlatılma’ya trip attı

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 5A'nın 4 ay sonra yörüngesine oturtulmasıyla 7'ye yükselecek.

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.



Gürses, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasının 'yapay gündem' olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısının 'Bugün yapay gündemde ne var?' sorusuna Gürses, 'uydu' yanıtını verdi.

TV YAYINCILIĞI VE VERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ VERECEK TÜRKSAT

5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.



TÜRKSAT 5B'NİN HAZİRANDA FIRLATILMASI HEDEFLENİYOR

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