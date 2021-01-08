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İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız." dedi.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 11:01
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyona çok sert tepki gösterdi.

"TERÖRLÜ İLTİSAKLI MİLİTANLARI İLE GELENLERİN ARASINDA NE İŞİN VAR?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyona destek veren ziyaretine ateş püsküren Soylu, 'Buradan sormak istiyorum' diyerek şu sert ifadeleri kullandı:

Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası.

"JANDARMANIN KALPGAHINDA SÖYLÜYORUM: NE YAPARLARSA YAPSINLAR BAŞARAMAYACAKLAR"

Soylu, Türkiye'nin önüne çıkarılan kumpaslar ve engelleri hatırlattı, çarpıcı ifadeler kullandı:

16 büyük devletimizle bu coğrafyada var olmayı kendine namus bilen, onur bilen evlatlarız. Jandarmanın kalpgahında söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık darbesinde, Gezi'de, 28 Şubat'ta bunu başaramadılar. Birilerinin uşağı olan terör örgütleriyle, PKK'yla, PYD'yle, KCK'yla, DEAŞ'la, FETÖ'yle bunu başaramadılar. Amerika'dan yönettiler bunu başaramadılar, etrafımızdaki coğrafyadan bunu başaramadılar.

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