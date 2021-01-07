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Türkiye'nin demokrasi çağrısı Amerikalı spikeri böyle çıldırttı!

Amerikalı sunucu, Ankara'dan peş peşe gelen çağrıları hazmedemedi, asılsız iddialarla Türkiye'ye saldırmaya kalktı.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 11:30
Türkiye'nin demokrasi çağrısı Amerikalı spikeri böyle çıldırttı!

ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskını tüm dünya konuşuyor.

Dünya genelinde çeşitli ülkeler ve kurumlar, Washington DC'de yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu olaylara tepki gösterdi.

ANKARA: ENDİŞELİYİZ

Türkiye'den de açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı, 'Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.' dedi.

AÇIKLAMALAR RAHATSIZ ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz.' ifadelerini kullandı.

AMERİKALI SUNUCUNUN HADSİZ SÖZLERİ

NBC News sunucusu, TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımını okurken, Ankara'dan gelen açıklamalar karşısında saldırı pozisyonuna geçti.

Sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor.' diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Ayrıca, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

Mustafa ŞentopRecep Tayyip Erdoğan

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