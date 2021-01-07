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Trump'tan göstericilere eve dönün çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasını basan destekçilerine seslendi. Trump, "Derhal evinize gidin, barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Güncel / 07 Ocak 2021 Perşembe 00:21
Trump'tan göstericilere eve dönün çağrısı!

ABD'de göstericilerin Kongre Binası'na girmesiyle ortalık karıştı. Olayların ardından açıklama yapan Donald Trump göstericilere 'eve gidin' çağrısında bulundu.

ABD KONGRESİ 1814'TEN BU YANA İLK KEZ İŞGALE TANIK OLUYOR

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.

Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

- Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı

ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldı.

ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti

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