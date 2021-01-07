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Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanlığı, Boğaziçi Üniversitesinde protestolarına devam eden grupla bir görüşme talep etti. Boğaziçi Dayanışması adlı oluşum ise twitter hesabından yaptığı paylaşımla asıl amaçlarının ne olduğunu gözler önüne serdi.

Siyaset / 07 Ocak 2021 Perşembe 21:23
Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirilmesini bahane eden provokatörler CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile eylemlerine devam ederken Cumhurbaşkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle bir görüşme talep etti. Talebin Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) aracılığıyla iletildiği öğrenilirken 'Boğaziçi Dayanışması' adlı grup ise çağrıyı reddetti.
 
Amaçlarının 'kaos çıkartmak' olduğunu ispatladılar!
Yasa dışı örgütlerin de desteğini arkasına alan Boğaziçi provokatörlerinin görüşme talebini reddetmesi asıl amaçlarının 'kaos çıkartmak' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Boğaziçi Dayanışması adlı grup Cumhurbaşkanlığı'nın talebini kabul etmediklerini, 'Bu atamanın sorumlusu olan siyasi iktidar iletişim kurma bahanesiyle kayyımları meşrulaştıramaz. Neye göre seçildiğini bilmediğimiz 30 kişi, Boğaziçi Üniversitesi öğrenilerini temsil edemez. TÜRGEV'in bu davetini reddediyoruz.' ifadeleri ile duyururken bazı taleplerini de sıraladı.
 
Gezide ağacı bahane edenler bugün Rektör'ü öne sürdü
Gezi kalkışmasında 3. Köprü, İstanbul Havalimanı ile Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul yapılmasın diyenler bugün de Rektör istifa etsin bahanesine sığındı. Boğaziçi Dayanışması adlı grup twitter hesabından, çoğunun öğrenci bile olmadığı ortaya çıkan provokatörlerin serbest bırakılmısını isteyerek Prof. Dr. Melih Bulu'ya da istifa çağrısında bulundu:
 
1-Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.
2-Kayyım olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin.
3-Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin.

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