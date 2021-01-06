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Savunma sanayiide yerli silah atağı! Kod adı: OMTAS! Hedefleri tek tek vuruyor!

Savunma sanayii Mehmetçik için üretimlerine tüm hızıyla devam ederken, TSK'nın envanterine giren ürünler de başarıyla görev almaya devam ediyor. 4 km menzil içindeki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemi olan OMTAS, test atışlarını başarıyla geçti. OMTAS aynı zamanda hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda da başarı sağladı.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:17
Savunma sanayiide yerli silah atağı! Kod adı: OMTAS! Hedefleri tek tek vuruyor!

7/24 ve her türlü hava koşullarında sorunsuz görev yapabilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sisteminin seri üretim sözleşmesi tam 1 yıl önce imzalanmıştı.

lk kafile teslimatlar yıl içinde gerçekleştirilmiş olup Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesinde, Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vurulmuştur.

OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

OMTAS'IN ÖZELLİKLERİ

- Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

- Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

- 'At-Unut' ve 'At-Güncelle' Kullanım Modları

- Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile;

- Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme

- Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

- Sütre Gerisinden Atış

- Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

- Koordinata Atış

- Sütre Gerisi Atış Durumunda Otomatik Etkinlik Zarfı Hesaplama

- Sıvı Yakıt Yanıgını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

- Dershane Tipi ve Gömülü Tipte Simülatörler

- Modüler Özellikte Fırlatma Sistemi

- Ayrık Kullanılabilen TV/Termal Kameralı Gözetleme Ünitesi



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