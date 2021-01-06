Ravza Kavakcı Kan'a hakaret davasında skandal karar!

Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş 2019 yılında sosyal medya hesabından, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'den maaş aldığına ilişkin bir paylamışın altına, "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Sütlüeroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019 yılında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını belirterek, kendi sosyal medya hesabını mahkemeye sundu. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.



HAKARET UNSURU YOKMUŞ



İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle, sanık Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, "köpek gibi havlayanların dili dibine giriyor' şeklindeki sözlerin, hakaret unsuru taşımadığı yönünde skandal bir değerlendirme yaptı. Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu ifade edildi.







KÖPEK DEMEK HAKARET SAYILMAZMIŞ



Kararda, 'köpek' demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği gibi skandal bir ifade de kullanılırken, Kavakcı'nın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.







"RENCİDE EDECEK BOYUTTA DEĞİL"



Kararda, 'Yalloz' kelimesinin kelime anlamı olarak, 'yersiz yurtsuz, serseri, parasız, iki yüzlü dalkavuk' anlamına geldiği ifade edildi.



Mahkeme kararında şüphelinin argo nitelikli sözlerinin, Kavakcı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.



HAKİM YAYLA VERDİĞİ KARARA ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ



Skandal kararın ardından olayın tepki çekmesi ve haberleşmesinden rahatsız olan Hakim Özlem Yayla haber linkinin erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurdu ve İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimi Hayrullah Kut aynı gün haberin erişime engellenmesine karar verdi.