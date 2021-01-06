Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Her yerden para fışkırdı!

Çin'de verilan idam kararı sonrası televizyonlar yayını kesti... Komünist Parti'nin eski bir üst düzey üyesi ve devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketinin başkanıydı. 260 milyon dolar rüşvet aldığı, gizli ikinci bir karısı olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, İdam kararı şok etkisi yaptı. Çin'de yolsuzluk, rüşvetçilik ve çok eşlilikle suçlanan eski China Huarong Varlık Yönetimi Başkanı Lai Xiaomin idama mahkum edildi.



Çin'in Tianjin şehrinde görülen davada, Komünist Parti'nin eski bir üst düzey üyesi ve devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huarong Asset Management'in eski başkanı Lai Xiaomin, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bularak idam cezasına çarptırıldı.



Lai Xiaomin, 2018'de parti disiplini ve kanun ihlalleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturma sırasında, Lai Xiaomin'in ciddi ihlallerde bulunduğu, 'tutarsız yönetim sonucu şirketin temel mesleki sorumluluklarından ciddi şekilde saptığı' ve ayrıca kötü politik etkiye yol açtığı ortaya çıkmıştı.



Eski yöneticinin farklı politik oyunlarda yer aldığı, bazı kişilerin 'kariyer merdiveninden tırmanmasına' yardımcı olduğu, inceleme ve denetimlere engel olduğu tespit edilmişti.



Eski Huarong başkanının büyük miktarda para dahil pahalı hediyeler aldığı, pahalı restoran ve kulüplerde yasadışı olarak ziyafetler düzenlediği, resmi konumunu kişisel çıkarlar için kullandığı ifade edildi. Lai Xiaomin ayrıca kamu malına el koymakla suçlanıyor.



Eski yöneticinin ayrıca başka bir kadınla yasak bir ilişki yürüttüğü ve bu ilişkiden çocukları olduğu da ortaya çıktı. Mahkeme, ayrıca Lai Xiaomin'in tüm kişisel varlıklarına el konulması ve siyasi haklarından mahrum bırakılmasına karar verdi.



Mahkeme, karar gerekçesinde, 'Lai Xiaomin, kanunları hiçe sayan ve aç gözlü biriydi. Lai'nin topluma zararı çok fazlaydı ve işlediği suçlar son derece ciddiydi. Yasaya göre, Lai'nin ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor' ifadelerine yer verdi.



Mahkeme, söz konusu yasa dışı faaliyetlerin çoğunun 2012'nin sonlarında yapılan 18'inci parti kongresinden sonra gerçekleştiğini açıkladı.



O dönemde, bugünkü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkan olmadan önce geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı bir kampanya başlatmış ve bu yaklaşım Jinping'in başkanlıktaki ilk dönemine damgasını vurmuştu.



Daha önce Çin Merkez Bankası'nda görevlerde bulunan Lai, ülkenin yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yetkilileri arasında yer alıyor. Lai'a Nisan 2018'de Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu tarafından soruşturma açılmış, soruşturma Ekim 2018'de tamamlanmıştı. Soruşturmada Lai'in şirkette gelişigüzel operasyonlar yaptığı, devlet malını zimmetine geçirerek rüşvet aldığı, kamu malıyla lüks restoranlarda yemek verdiği ve akrabalarının seyahat giderlerini şirket bütçesinden karşıladığı aktarılmıştı. Normalde yolsuzluk için bu kadar büyük cezalar verilmezken Şi Jinping'in yolsuzluk karşıtı sert tutumu ve Çin Komünist Partisi'nin son yıllardaki değişimiyle birlikte yolsuzluğa verilen cezalar son yıllarda ağırlaştı. Pekin'de yaşayan hukukçu Mo Shaoping'e göre yolsuzluk davalarının çoğu müebbet hapis ile sonuçlanırken ölüm cezası gerçekten çok az uygulanıyor.