Melih Gökçek uyardı: 'Mansur Yavaş halkı kandırıp suya zam yapacak!'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Baraj doluluğumuz yüzde 20'ye düştü ve 110 günlük suyumuz kaldı' uyarısında bulunmuştu.



Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Ankara'da kalan su miktarına dikkat çekti. Yavaş yaptığı paylaşımda kentin 110 günlük suyunun kaldığını bildirmişti.



SU BİTİYOR DİYE ALGI YARATIP SUYA ZAM YAPACAK!



Geçtiğimiz günlerde de Beyaz TV'de yaptığı programlarla Mansur Yavaş'ın yalanlarını bir bir ortaya çıkartan Melih Gökçek, Yavaş'ın bu paylaşımının bir algı yönetimi olduğunu söylerek, 'Dikkat Ankara! Mansur Yavaş yine algı yaparak, yalan bilgilerle Ankaralıları kandırıp suya yüzde 60 zam yapacak. Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı deniyor. Külliyen yalan gelin 2 hesapla ispat edelim' ifadelerini kullandı.



Gökçek yaptığı paylaşımda, birkaç haber küpürüne de yer verdi.















YALAN SÖYLEYİP HALKI YİNE ALDATMA



Gökçek, konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak, Yavaş'ın foyasını bir kez daha ortaya çıkarttı. Yaptığı paylaşımda barajların doluluk oranlarına yer veren Gökçek, 'Mansur yalan söyleyip halkı yine aldatma. 110 Günlük suyumuz kaldı diyorsun. günlük 1.200.000 m3 su harcıyorsan II0 günde 132 milyon m3 su eder. Aşağıda ASKİ internet sitesinde 4.01.2021 itibarıyla barajlarda 329 milyon 743 bin m3 su var. Yüzde 20 ölü hacim var. Kaldı 263 milyon m3.' ifadelerini kullandı.











