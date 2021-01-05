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İSKİ'nin isale hattı borusu patladı! Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kamerada

iSTANBUL Bağcılar'da İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı. Yoldan geçen Muhterem Gedik, "Yarım saatten beri bu şekilde. Trafik bayağı yoğunlaştı" dedi. Medeni Şengül ise, "Yarım saat önce geldik, su geliyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiğimizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor" diye konuştu.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 09:27
İSKİ'nin isale hattı borusu patladı! Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kamerada

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında İSKİ'nin isale hattı borusu patladı. Yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle götürdü.

Patlayan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran su, kısa sürede araçların yoğun olarak geçtiği yolda sele neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı.

MOTOSİKLETLİ SUYA KAPILDI
Suyun bastığı yolu gören bir motosiklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak bekledi. Daha sonra hareket eden motosikletli kısa süre sonra suya kapılarak düştü.

O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İSKİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu kaplayan su kesildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yoldan geçen Muhterem Gedik, 'Yarım saatten beri bu şekilde. Trafik bayağı yoğunlaştı' dedi.

Medeni Şengül ise, 'Yarım saat önce geldik, su geliyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiğimizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor' diye konuştu.

Sudan

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