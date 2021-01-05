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Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokasyonu desteklemek için Allah’ın ayetini değiştirdi.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 15:23
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

CHP'nin de örgütlenmelerini teşvik ederek eyleme çağırdığı bir grup, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanarak polis ve devlete karşı DHKP-C marşları söyleyerek eylem yaptı. Başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği grubun provokatif eylemleri tüm AK Parti düşmanlarını da bir araya getirdi.

“Gezi İmamı” olarak bilinen İhsan Eliaçık'ın grubu “Antikapitalist Müslümanlar” da eyleme destek verdi. Allah'ın dinini kendi çıkarlarına alet eden Eliaçık grubu, ayete ekleme yaparak büyük bir rezilliğe imza attı.

“Mülk Allah'ındır” şeklindeki ayete Boğaziçili provokatörleri de ekleyen bir açıklama yayınlayan grup, ayrıca kendileriyle de çelişerek batıl ideolojilerin içinde bulunduğu zıtlığı da gözler önüne serdi.

Antikapitalist Müslümanlar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Mülk Allah'ın, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerindir. Kayyum darbedir, gasptır, kul hakkı yemek, harama dalmaktır. #BogaziciDireniyor' denildi.

Söz konusu paylaşıma, 'Madem mülk Allah'ın, Boğaziçi nasıl öğrencilerin oluyor?' şeklinde tepkiler geldi.

Ak Parti

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