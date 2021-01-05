Boğaziçi tahriki CHP'nin elinde patladı! Listedeki isimlere dikkat

Bilim insanlarının bir partiye üye olması ya da oy kullanması sıradışı bir durummuşçasına sokak eylemleri ile kaos kovalayan CHP'de 'Partili rektör mü olur?' tezi öne çıkarken partinin yakın geçmişinde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde rektörlük yapmış isimlerin, ve de 28 Şubat döneminde YÖK başkanlığından öğretim üyeliğine darbe ayağı olarak kullanılan birçok ismin milletvekili listelerinde yer aldığı görmezden gelindi.



İLKESİZ SALDIRININ AMACI ÜMİTSİZ KAOS BEKLENTİSİ!



Kendi listelerinde rektör hocaları milletvekili adayı yapan, milletvekili olarak meclise sokan, 28 Şubat zorbalarını danışman yapan CHP'nin bilim insanları üzerinden yaptığı saldırılardaki ilkesizlik dikkat çekerken bu tutarsızlığın nedeni de iktidardan ümidi kesmiş, politika üretemeyen muhalefetin yine sokaklarda, demokrasi dışı eylemlerde ve kaostan beklentisi olduğunu ortaya çıkardı.







GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KOMİK DURUMA DÜŞTÜ



Daha önce öğretim görevlisi, başka bir üniversitede rektörlük de yapmış olan bilim insanı Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasını 'Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım atandı' gibi çirkin bir ifade ile karşılayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in kendisine yaptırılan açıklama ile komik duruma düşürülmesi ise bu liste ile ortaya çıktı.



METİN LÜTFİ BAYDAR

SDÜ - CHP - YENİDEN SDÜ



Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar uzun yıllar SDÜ'de rektörlük yaptıktan sonra CHP rozetini takarak Aydın'dan milletvekili yapıldı. Rektör Baydar CHP milletvekilliğinin ardından da yeniden SDÜ'ye döndü.







28 ŞUBAT'ÇI KEMAL GÜRÜZ

YÖK BAŞKANLIĞI - CHP



28 Şubat döneminde binlerce gencin eğitim almasına mani olan zorba düzenin baş aktörlerinden eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de CHP kapılarını aldığı görevlerle aşındıranlardan. Gürüz 28 Şubat sürecinde gerçekleştirdiği kıyımın ardından CHP'de danışman olarak görev yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de sık sık görüştüğü biliniyor.







İKNA ODASI MUCİDİ NUR SERTER!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN CHP SIRALARINA



Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Serter de 28 şubat sürecinde başörtülü kızların başlarını açmaları için ikna odaları kurması ile nam salan CHP'li isim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Sonrasında bu üniversitede çeşitli görevler aldı ve postmodern darbenin en ateşli dönemlerinde gencecik kızların gözyaşlarının altında imzası olan kişi olarak tarihe geçti. Serter de İ.Ü. macerasının ardından CHP'de kendisine yer açılan isimlerden oldu ve 23-24. dönem milletvekili olarak CHP sıralarındaki yerini aldı.







CHP'de bu isimler gibi birçok kamu hizmeti veren kişinin milletvekili yapıldığı bilinirken bir dönem AK Parti'den aday adayı olduğu için linç edilmek istenen Boğaziçi rektörü Melih Bulu üzerinden kaos üretme çabası anamuhalefet partisini komik duruma düşürdü.

