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Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu

Hızlı ve güvenli bir internet ortamının yaratılmasını amaçlayan kuantum ışınlanma sonunda gerçek oldu. Işık parçacıklarından oluşan kübitler, yüzde 90 bilgi doğruluğu oranıyla ilk kez 44 kilometre öteye taşındı. Program başkanı Spentzouris, "Bu, küresel iletişimi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolundaki önemli bir başarıdır." dedi.

Teknoloji / 05 Ocak 2021 Salı 16:31
Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu

Hızlı ve güvenli bir internet yaratma çabası kapsamında bilim insanları, fotonlardan (ışık parçacıkları) oluşan kübitleri, ilk kez çok yüksek bir doğrulukla 44 kilometrelik uzun bir mesafede ışınlanlamayı başardı. Üstelik sistemin diğer ucuna ulaşan bilginin yüzde 90 doğrulukla alındığı bildirildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; bilim insanları, gerçek bir kuantum internet kurmak için verinin doğruluğunun ve aktarılabildiği mesafenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu başarıyı yakalayan araştırmacılar, kuantum bilgiyi mevcut internet hizmetinin temelini oluşturanlara benzeyen, geniş bir fiber optik ağ aracılığıyla iletti.

Başarının ardında ABD'deki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndan araştırmacılar var. Bulgularını açık erişimli PRX Quantum dergisinde yayımlayan ekip, kuantum interneti kurma yolunda önemli bir başarı elde ettiklerini düşünüyor.

Küresel iletişimi yeniden tanımlayacak
Araştırmanın yazarlarından, Fermi Laboratuvarı'nın kuantum bilimi programı başkanı Panagiotis Spentzouris, “Sonuçlar bizi heyecanlandırıyor” dedi ve ekledi:

'Bu, küresel iletişimi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolundaki önemli bir başarıdır.'

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