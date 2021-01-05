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Altın fiyatları yeniden kritik seviyede!

Altın fiyatları yeniden kritik seviyede. Son sekiz haftanın en yüksek seviyesinde işlem gören gram altın son dakika itibarı ile 463 liradan işlem görüyor. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı? Uzmanlar, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı. Altın fiyatlarında bu yükselişin devam edeceği belirtiliyor. İşte 5 Ocak altındaki son gelişmeler...

Ekonomi / 05 Ocak 2021 Salı 09:36
Altın fiyatları yeniden kritik seviyede!

'Altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı?' sorularına yanıt arayan vatandaşlar yeniden yükselişe geçen son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altının 2021 yılında yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini belirten uzmanlar, altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.. İşte 5 Ocak altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…

ATA ALTIN

Alış: 3.075,70

Satış: 3.100,80

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.048,00

Satış: 3.094,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.497,50

Satış: 1.525,00

TAM ALTIN

Alış: 2.937,40

Satış: 2.995,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 417,14

Satış: 433,27

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