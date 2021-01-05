Altın fiyatları yeniden kritik seviyede!

Altın fiyatları yeniden kritik seviyede. Son sekiz haftanın en yüksek seviyesinde işlem gören gram altın son dakika itibarı ile 463 liradan işlem görüyor. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Altını elden çıkarmanın tam zamanı mı? Uzmanlar, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı. Altın fiyatlarında bu yükselişin devam edeceği belirtiliyor. İşte 5 Ocak altındaki son gelişmeler...