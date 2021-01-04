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Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat!

Android telefonlar veya iPhone neden yavaş şarj olur? Yavaş şarjın sebebi nedir? Neyden kaynaklanır? Kullanıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor? İşte tüm detaylar...!!!

Teknoloji / 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:22
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat!

Tüketiciler telefon şarjlarıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj olma problemi geliyor. Sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda, kullanıcıların yavaş şarjla ilgili sorunlarına denk gelebilirsiniz. Peki akıllı telefon neden yavaş şarj olur? Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa aşağıdaki sebeplerden birisi buna sebep oluyor olabilir. İşte sebepler;

BOZUK AKSESUAR

Yavaş şarjın bazen telefonunuzla ilgisi olmayabilir. Bazen sorunun kaynağı hasarlı bir kablo veya güç düzeyi düşük bir adaptör olabilir. USB kabloları özellikle evde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında zamanla bükülüp yıpranabiliyor, hatta üzerine basılabiliyor. Bu yüzden önce kabloyu değiştirip sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin. Telefonu bilgisayardan şarj ediyorsanız, yavaş şarjın nedeni bu olabilir. PC'nizin yaşına ve diğer portların kullanımına göre bu yol, pek ideal bir yol sayılmıyor.

PORT SORUNLARI

Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz. Toz, kumaş tiftiği gibi içeri kaçmış bir nesne varsa bunu dikkatle çıkartmaya çalışın. Bu iş için plastik kürdanlardan veya küçük ve yumuşak bir fırçadan yararlanabilirsiniz.

ARKA PLAN UYGULAMALARI

Arka planda çalışan uygulamalar ve zararlı uygulamalar, şarj işlemini yavaşlatabilir. Android ve iOS'ta arka planda çalışan uygulamaların görmenizi sağlayan araçlar bulunuyor. Bunları kullanarak pili en çok hangi uygulamanın tükettiğine göz atın. Pili aşırı biçimde kullanan bir uygulama varsa, bunu silip şarj hızının iyileşip iyileşmediğine bakın.

YAŞLANAN PİL

Piliniz yeterince hızlı şarj olmuyorsa, piliniz eskimeye başlamış olabilir. Lityum iyon piller sonsuza kadar yaşamıyorlar ve belirli bir şarj döngüsü ömürleri var. Çözüm olarak telefonunuzu yetkili bir servise götürerek pili nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.

SORUN SİZDE Mİ?

Şarj olurken bile telefonunuzu bırakamıyor musunuz? Şarj işleminin çok uzun sürmesinin sorumlusu siz olabilirsiniz. Facebook gibi uygulamaların pil ömrünü hızla tükettiği biliniyor. Bu yüzden en azından şarj sırasında sosyal medyadan biraz uzaklaşmayı deneyin. Telefonunuzu şarj olurken kullanmamayı alışkanlık edinin.

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