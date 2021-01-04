HSK'dan, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili skandal sözlerine tepki

Hakimler ve Savcılar Kurulu, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili skandal çıkışına ilişkin, "Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hâkim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek; birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır." açıklamasında bulundu.