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Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li Fikri Sağlar'ın arşivi açıldı! Yaptırdığı afişe bakın...

CHP'li Fikri Sağlar'ın CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef alması 28 Şubat zihniyetinin yasakçı tutumunu tekrar gün yüzüne çıkardı. "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" şeklinde skandal sözler söyleyen Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:13
Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li Fikri Sağlar'ın arşivi açıldı! Yaptırdığı afişe bakın...

CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları ikinci sınıf gören sözleri akıllardan çıkmazken, Sağlar'ın SHP Genel Sekreteri olduğu zamanlara ait bir arşiv belgesi ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya koydu.

HER DÖNEM AYNI OYUN

25 Ekim 1987 gününe ait bir gazete haberi, Fikri Sağlar'ın oy almak uğruna başörtüsünü nasıl bir siyasi malzeme yaptığını gözler önüne serdi. SHP, 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişiyle kırsaldan oy istedi. Haberde şu ifadelere yer veriliyor: 'Genel seçimlerde halkın karşısına etkin ve değişik bir imajla çıkmaya hazırlanan SHP 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişi ile kırsal yörelerden oy istiyor. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, afişteki mesajin hedefinin kitleler tarafından algılanacağından oldukça emin şekilde afişi çalışma odasına yerleştirdi

CHP'li Fikri Sağlar'ın CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef alması 28 Şubat zihniyetinin yasakçı tutumunu tekrar gün yüzüne çıkardı.

'Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' şeklinde skandal sözler söyleyen Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı.


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