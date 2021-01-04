Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar

AK Parti MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pandemi sürecine ilişkin "Dünyada pek çok ülke sarsıldı. Türkiye ise kendi vatandaşımızın yardımına koştuğumuz gibi 155 ülkeye de yardım ettik. Mevlana'nın sözüyle bu yardımlar dünyanın her yerine ulaştı. Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi olan Şehir Hastanelerinin varlığı bizim salgında stratejik gücümüz oldu" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:



Sağlık çalışanlarımız ve alt yapımızın gücü gelecek için bir umuttur. Krizin sosyal etkilerini azaltmak için de vatandaşımıza destek olduk kimseyi yalnız bırakmadık.



Bir diğer önemli olay da Diyarbakır annelerinin eylemidir. Evladını teröre kaptırmış anneler çocuklarına kavuşmak için terör örgütünün çirkin projeleri için kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bütün dünyaya örnek olacak bir nöbet ortaya koydular.



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