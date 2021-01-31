Milyonları ilgilendiriyor! Motorlu taşıtlar vergisi için son gün!

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.



Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat-1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise haziranda ödenmesi gerekiyor.



Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı 808 bin 571 olarak belirlenirken, bu mükelleflerin 46 bin 560'ı İstanbul'da yer alıyor. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkarlar, basit usulde vergilendiriliyor.



Basit usulde vergilendirilen mükelleflere bazı avantaj ve kolaylıklar da sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler defter tutmuyor, vergi tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor. Bu mükellefler, geçici vergi beyannamesi vermiyor ve geçici vergi ödemiyor. Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan bu mükelleflerce, katma değer vergisi beyannamesi de verilmiyor. Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13 bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de faydalanabiliyor.



HİZMET ERBABI İÇİN DE BEYANNAME DÖNEMİ



Öte yandan, diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri de 1 Şubat ile 1 Mart arasında yapılacak. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN SON GÜN



Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü yarın dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi.



Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de yarın sona erecek. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin de yarın gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.



MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.



01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.



MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?



MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 1. taksit 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.



EN YÜKSEK 4 TAKSİT



Bankalar müşterilerine Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi için en yüksek 4 taksit imkanını sunuyor. Yüksek taksitten yararlanmak için de ekstra bazı işlemler yapılması gerekiyor. QR kod, mobil ödeme gibi farklı yöntemlerle taksit sayıları birer adet artırılabiliyor.



MTV NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın motor hacmi, yaşı, matrahı ve tescil tarihine göre belirleniyor. 2018 yılından önce tescil edilmiş araçların MTV'leri 2018'den sonra tescil edilmişlere nazaran daha düşük çıkıyor.



MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez. Sıfır araçlarda muayene işlemi ilk 3 yıldan sonra her 2 yılda bir, ticari araçlarda ise ilk 1 yıldan sonra her yıl gerçekleştiriliyor. Bu nedenle araca ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zamanında ödenmesi mükelleflerin menfaatine oluyor.





