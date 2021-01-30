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Kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Ülke genelinde yapılan hava durumu analizlerinin ardından, Artvin çevreleri dışında birçok ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul için de karla karışık yağmur tahmininde bulundu.

Yaşam / 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:06
Kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde uyarılarda bulundu.

Meteorolojinin uyarılarında, ülke genelinde çok bulutlu bir havanın olacağı ve Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği yer aldı.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak gerçekleşmesi bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artması, ülkemizin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA TAHMİNİ

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney (İpsala, Enez ve Keşan) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin güney ve doğusunda fırtına (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin edilen İstanbul için sulu kar uyarısı da yapılıyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının, İstanbul'da karla karışık yağmur oluşturacağı ön görülüyor.

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