Adana'da 90 firari için şafak baskını: 500 polis katıldı!

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve araması olan 90 firarin yakalanması için 500 polis ile şafak operasyonu düzenlendi.



90 FİRARİYE OPERASYON



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranası olan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalar neticesinde belirledi.







500 POLİS KATILDI ÇOK SAYIDA FİRARİ YAKALANDI



Savcılığın talimatı üzerine ekipler, 90 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.



500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.







Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

