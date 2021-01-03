Melih Gökçek belgelerle deşifre etti! 'Mansur Yavaş ülkücü isimleri harcadı'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.



Gündeme dair çarpıcı yorumlar yapan Gökçek, belgelerle ABB Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın tüm yolsuzluklarını yayınlanan üç programla art arda açıklamıştı. Son olarak bugün yayınlanan programda ülkücü isimlerin nasıl Mansur Yavaş tarafından kadrolara dahil edilmediğine değinen Gökçek, kadrolarda CHP'li isimler bile yok dedi.



Mansur Yavaş oylarının hangi partilerden hangi oranla olduğunu belgelerle gösteren Gökçek, Yavaş için hiçbir zaman partisini, davasını satacak bir insan değilim dedi ama sattı dedi.







