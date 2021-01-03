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Bakan Koca'dan flaş 'SMA' hastalığı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastası çocuklar üzerinden provokasyon yapmaya çalışan sözde sanatçılar ve CHP'li isimlere sert cevap geldi.

Güncel / 03 Ocak 2021 Pazar 22:24
Bakan Koca'dan flaş 'SMA' hastalığı açıklaması!

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Solcu sözde sanatçılar ve CHP'li Belediye Başkanları bu durumu kullanarak sosyal medya üzerinden provakasyon yaptılar. Varlık Fonu'na aktarılan bu paranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını isteyen bir kampanya başlattılar. Ancak devletin SMA hastası çocuklar için 75 milyon değil 2 milyar TL harcadığını görmezden geldiler. SMA hastası çocuklar üzerinden bile prim yapmaya çalıştılar. 

BAKAN KOCA'DAN KAMPANYAYA SERT TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.



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