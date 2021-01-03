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Acun Ilıcalı Exxen'e ilk üç günde kaç kişinin abone olduğunu açıkladı...

Acun Ilıcalı'nın günlerdir tanıtımını yaptığı Exxen yayına başladı. Acun Ilıcalı Exxen'e 500 bin kişinin üye olduğunu söyledi ancak bunların kaçı kalıcı ve ücretli abone belli değil.

Televizyon / 03 Ocak 2021 Pazar 20:36
Acun Ilıcalı Exxen'e ilk üç günde kaç kişinin abone olduğunu açıkladı...

Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabındanyaptığı bir açıklama ile duyurdu. Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."

Acun Ilıcalı 500 bin üyeyi geçtik dese de Exxen'in ilk bir hafta ücretsiz olduğu göz önüne alınırsa bunlardan kaçının ücretli aboneliklerini devam ettireceği merak konusu.

Türkiye'de en fazla abonesi bulunan digital yayın platformu Blu TV'nin ise 4.2 milyondan fazla abonesi var. Blu TV'yi Netflix takip ediyor.

Acun Ilıcalı

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