451 bin vatandaşa tazminat!

İçişleri Bakanlığı 451 bin vatandaşa toplam 5 milyar tazminat ödenmesine karar verdi. Güvenlik birimleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde artık çökme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK'dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48'i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.



EN FAZLA BAŞVURU HANGİ İLDEN?



Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi. Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkâri ve Mardin'den yapıldığı belirtildi.



MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK



Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu.



YARALAR SARILACAK



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceklerini söyleyen yetkililer "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların zararlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız için her türlü imkânı seferber ediyoruz" dedi.



BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Türkiye'nin topyekûn PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı grafikte, 1984 yılında terör örgütüne 57, 1985'te 69 kişinin katıldığı görülürken, katılımın 2014 yılında 5 bin 558 ile en yüksek düzeyine ulaştığı dikkat çekiyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ DEV DARBEYİ YEDİ



Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, aralık ayında düzenledikleri başarılı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 164 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.



243'E YÜKSELDİ



Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi.







HDP'Lİ VEKİLLER DAHİL 61 TUTUKLAMA



Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde aralık ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı.







BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ



Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermediği, bundan sonra da vermeyeceği kaydedildi. Paylaşımda, bu kapsamda bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarının bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.



ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen mühimmat içerisinde arama tarama faaliyetleri sonucunda el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 4 C-3, lav silahı, doçka namlusu, AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 anti-personel mühimmatı, 2 bomba atar mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 mm havan mühimmatının da bulunduğu öğrenildi.







2021'İN İLK GÜZEL HABERİ DİYE VERDİ: 5 HAİN MAĞARADA ETKİSİZ



Ayrıca bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın yaptığı son açıklamada da "2021'de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Rabbimiz evlatlarımızı muhafaza etsin..." ifadeleri yer aldı.