USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,92 - 8,94

Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimden flaş açıklama: Örgütü içeriden yönetiyor!

İhbar ve itiraflarıyla Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimlerin başında gelen Özkan Mamati örgütün yeni yapılanması hakkında önemli açıklamalarda geldi. Mamati, "Şu an 4 kişilik bir konsey kuruldu. Oktar, örgütü cezaevinden yönetmeye devam ediyor." dedi.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 09:20
Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimden flaş açıklama: Örgütü içeriden yönetiyor!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşına toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti. İhbar ve itiraflarıyla Adnan Oktar yapılanmasını çökerten isimlerin başında gelen Özkan Mamati, örgütün yeni yapılanmasına ilişkin çok özel bilgiler verdi. Örgütün hâlâ faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Mamati, Adnan Oktar'ın cezaevine girdikten sonra örgütün nasıl yönetildiğini ve işleyişini anlattı.

İşte örgütü çökerten Özkan Mamati'nin SABAH'a yaptığı açıklamalar;

İHBAR ETTİM

Eylül 2017'de örgütten ayrılıp mücadeleye başladık. MİT'e ve Emniyet'e mail attım. Emniyet hemen dönüş yaptı. Uğur'la (Şahin) atladık, gittik Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Onlar bizden çekiniyor, biz onlardan çekiniyoruz. İki taraf birbirine güvenmiyor. Çünkü Adnan'ın adamı olabilir polisler. Onlar da bizi Adnan'ın yolladığını düşünüyorlar. Anlattığımız her şeyin karşılığı olduğunu, doğru olduğunu gördüler ve karşılıklı bir güven tesis ettik.

ASIL KAHRAMANLAR O KIZLAR

Adnan Oktar'ın şimdi en büyük hedefi benim. Şöyle de bir algı var herkeste; 'Özkan Mamati örgütü bitirdi.' Halbuki buradaki en büyük kahramanlık, bizim arkamızdan gelip ifade veren yaşları 11-17 arasındaki 40-50 kızdır. En ağır suçların olduğu, mahrem bilgileri onlar verdi.

FİRARİLERDEN 4 KİŞİLİK KONSEY

Şu an örgütün atanan lideri İbrahim Seral Köprülü. Elebaşı cezaevinde olduğu için dışarıda lider olarak o atandı. Vekaleten imam bu kişi ve altında 4 kişilik bir imam konseyi kuruldu. Konsey, firariler Emre Çalıkoğlu, Hasan Basri Güner, Ali Tulum ve Tahsin Akkaş'tan oluşuyor.

Finans, insan kaynağı, dava, örgütten şikayetçi olanlarla mücadele alanlarından sorumlu oldukları yönünde duyumlar aldık. Örgütü şu an bu konsey yönetiyor. Konsey, Adnan Oktar ile irtibatı bazı avukatlar üzerinden sağlıyor.

Avukatlar her gün Oktar'a gidiyorlar, talimatları alıp konseye iletiyorlar. Adnan Oktar, örgütünü cezaevinden yönetmeye devam ediyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement