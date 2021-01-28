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Yangın 3 yaşındaki Okay'ı öksüz bıraktı! Alevlerin ardından çığlıklar yükseldi

Konya'da 2 katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Okay Yürür ve 20 yaşındaki dayısı Yusuf Yürür alevlerin arasından komşuları tarafından kurtarıldı. İçeride mahsur kalan 24 yaşındaki Hülya Yürür'ün ise cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan komşular ve ailenin yakınları sinir krizi geçirirken enkaz arasında 3 yaşındaki Okay Yürür'ün fotoğrafının olduğu cep telefonu bulundu.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 12:27
Yangın 3 yaşındaki Okay'ı öksüz bıraktı! Alevlerin ardından çığlıklar yükseldi

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı.

Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Buruda duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi. Öte yandan alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan çalışmalarda enkazların arasında minik Okay'ın fotoğrafının bulunduğu cep telefonu bulundu.





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