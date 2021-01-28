USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,37 EURO (Alış - Satış) : 8,93 - 8,94

Serdar Denktaş, Kıbrıs'ta Türk askerini istemeyenlere cevap verdi

Kürsüde yaptığı konuşmasında, Türk askerinin Kıbrıs'a girmemesi durumunda Kıbrıs sorunu kalmayacağını söyleyen Serdar Denktaş, Rodos ve Girit'i örnek verdi. Denktaş, Rodos'taki bir anısını anlattı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 10:39
Serdar Denktaş, Kıbrıs'ta Türk askerini istemeyenlere cevap verdi

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ın kürsüde yaptığı bir konuşma, izleyenleri duygulandırdı.

Kürsüdeki konuşmasında, Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nı başlatmaması halinde Kıbrıs'ta Türk kalmayacağını vurgulayan Serdar Denktaş, bir anısıyla durumu anlattı.

'RODOS'TAKİ GİBİ, GİRİT'TEKİ GİBİ...'
 Serdar Denktaş'ın konuşmasında kullandığı, 'Türk askeri gelmeseydi, bugün belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi, Girit'teki gibi...' ifadeleri dikkat çekti.

RODOS'TA TÜRKÇE KONUŞAN ŞEMSİYECİ
 Serdar Denktaş'ın konuşmasında, şu ifadeler yer aldı:

'1974'te Garanti ve İttifak Anlaşmaları nedeniyle Türk askeri buraya gelemeseydi, 11963'te 1964'te, 1967'de, 1968'de gelemediği gibi... Bugün belki, Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi, Girit'teki gibi...

1965, 1966 yıllarında Rodos'a gittiğimde yağmur yağmaya başladı, şemsiye almaya gittik. Ailece bir feribot gezisindeydik. Rodos'taki şemsiye satıcısı Türkçe konuştuğumuzu duyunca 'Türk müsünüz?' diye sordu. 'Evet' dedik. Türkçe konuşarak şemsiyelerimizi aldık.

'TÜRKÇE'Yİ BURADA ÖĞRENDİM'
 Babam annem yanımda, kardeşlerim yanımda. 'Türk müsün?' diye sordu babam, hiç unutmam. Karşımızdaki, 'Türkçe'yi burada öğrendim' dedi.

Çok ilginç... Yıllar sonra, Rodos'a tekrar gittim birkaç yıl önce. O şemsiyeyi bulduğumuz ağacın gölgesini yine buldum. Çünkü hiçbir şey değişmemiş, restore edilmiş, aynı şekilde duruyor.

'O TÜRKÇE'Yİ ORADA ÖĞRENEN TÜRK DE YOKTU'
 Şemsiyeci orada yoktu. O Türkçe'yi orada öğrenen Türk de yoktu.

O duruma gelebilirdik. 1974'te Garanti ve İttifak Anlaşmaları nedeniyle gelemeseydi Türkiye... '

Rauf Denktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement