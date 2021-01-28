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Nijerya açıklarında Türk gemisini kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

24 Ocak gün Gine Körfezi'ne seyretmekte olan Liberya bayraklı Türk şirket tarafından işletilen M/V Mozart isimli gemiye korsanlar saldırdı. Korsanlar, 15 Türk denizciyi fidye için kaçırırken gemide çalışan 1 Azerbaycanlı gemiciyi ise öldürdü. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra korsanlar gemiyi işleten şirketle temas kurdu. Kaçırılan gemicilerden bir haber bekleyen aileler gelen bu haberle heyecanlandı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 16:39
Nijerya açıklarında Türk gemisini kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi'ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5'inci gün şirketle irtibata geçti. Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı 'Mozart' isimli gemi, 24 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine açıklarında kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili 'Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok' açıklamasını yapmıştı.

AzerbaycanMevlüt Çavuşoğlu

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