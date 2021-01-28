Marmara Üniversitesi’nde skandal sınav sorusuna soruşturma

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi öğrencilere, siyasi propaganda içeren sorular sordu. Öğretim görevlisinin siyasi içerikli final soruları, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği anlaşılan sorularda, 'Tayyip'e sor' ve 'Tayyip her zaman kazanır' gibi saygısız ifadeler kullanıldı.







ÜNİVERSİTE RUHUNA YAKIŞMAYAN, CİDDİYETTEN UZAK İFADELER



İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinde olduğu anlaşılan sorularından birinde, 'Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?' sorusunun cevaplarından birinde 'Tayyip'e sor' şıkkı yer aldı.







Ayrıca bir diğer soruda da 'Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir' sorusunun şıklarının birinde de 'Tayyip her zaman kazanır' ifadesi yer aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



BAKAN VARANK'TAN SERT TEPKİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank skandal sınav sorusuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Bakan Varank, 'Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!' dedi.