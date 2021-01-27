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Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Biroğlu, “Anneni ve ağabeyini neden öldürdün?” sorusuna cevap verdi.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Esentepe Mahallesi'nde oturan Uğur Biroğlu, dün 06.30 sıralarında kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. İddiaya göre ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) darp ederek salona getiren Uğur Biroğlu, ağabeyinin ağzını ve kollarını kalorifere koli bandı ile bağladı. Belinden rahatsız olan annesi Şükran Biroğlu'nu (70) ise yine evin salonuna getirerek ağzını ve ellerini bağladı. Uğur Biroğlu, iddiaya göre bağladığı ağabeyi ve annesini bıçaklamaya başladı. Olay sonrası Uğur Biroğlu polisi arayarak, “Annemi ve kardeşimi bıçakladım” dedi. Uğur Birol, gözaltına alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri 3 saatlik inceleme yaptı.

‘Uyuşturucu gördüm'

Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Uğur Biroğlu, daha sonra Gayrettepe'de bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Biroğlu, gazetecilerin “Anneni ve ağabeyini neden öldürdün?” sorusuna, “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeler gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız” diye cevap verdi.

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