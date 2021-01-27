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ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten 2020'de rekor zarar!

ABD'li uçak üreticisi Boeing 2020'de rekor bir zarara imza attı. Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini açıkladı.

Dünya / 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:01
ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten 2020'de rekor zarar!

ABD'li uçak üreticisi Boeing 2020'de rekor bir zarara imza attı. Boeing, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı.

SON ÇEYREKTE 8,4 MİLYAR DOLAR ZARAR

Buna göre, şirket geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyar dolar zarar etti. Firma, 2019'un aynı döneminde de 1 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

11,9 MİLYAR DOLARLA REKOR ZARAR

Boeing'in net zararı, 2020 yılı genelinde ise 11,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirket, 2019'u da 636 milyon dolarlık zararla tamamlamıştı. Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise 2019'un aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 azalarak 15,3 milyar dolar oldu. Boeing, 2019'un son çeyreğinde 17,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

GELİR YÜZDE 24 AZALDI

Boeing'in 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 24 azalışla 58,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin geliri 2019'da 76,6 milyar dolar olmuştu. Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 1,79 dolar olan hisse başına zararı ise 2020'nin son çeyreğinde 14,65 dolara yükseldi. Boeing'in açıklamasında, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının şirketin finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkilediği kaydedildi.

Boeing, yaşanan iki uçak kazası sonrası "737 Max" tipi yolcu uçaklarının teslimatları durdurmuş ve Mart 2019'da bu uçakların uçuşunu yasaklamıştı. Şirket, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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