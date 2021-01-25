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Netflix belgeselinin konuğu: Bayraktar TB2

Dünya genelinde 200 milyona yakın kullanıcısı bulunan film ve dizi izleme platformu Netflix’te yayımlanan "Casusluk Sanatı" isimli yapımda, insansız hava araçlarının istihbarat teknolojisi açısından önemine değinilirken, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar TB2'nin görüntülerine yer verildi.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:28
Netflix belgeselinin konuğu: Bayraktar TB2

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 İHA, en popüler film ve dizi izleme platformu Netflix'te yayımlanan 'Casusluk Sanatı' isimli yapıma konuk oldu.
 
Dizinin ilk bölümünde, yeni istihbarat teknolojilerinden bahsedilirken insansız hava araçlarının önemine değinildi.
 
Uçuş ve kontrol odası görüntülerine yer verildi
İHA'lar için “Uyduların yerini İHA'lar aldı. Gökyüzünde hareketli bir göz gibi kullanılabiliyor. Onu konuşlandırıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Bir insan pilotu riske atmıyorsunuz. Modern İHA'lar taktiksel durumlar için mükemmel bir gökteki göz aracı” ifadelerinin söylendiği sırada, kuyruğunda Türk bayrağı olan Bayraktar TB2'lerin uçuşundan ve kontrol odasından görüntülere yer verildi.
 
Türkiye yapımı İHA'nın, dünya genelinde 200 milyona yakın kullanıcısı bulunan platformda, gelişmiş istihbarat teknolojileri anlatılırken kendine yer bulması, Türk savunma sanayiinin dikkat çekici bir noktaya ulaştığının göstergesi olarak yorumlandı.

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