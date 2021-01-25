CHP'li Aytuğ Atıcı'dan akılalmaz sözler! 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm!'

Özel bir TV kanalında yayınlanan bir canlı yayın programına katılan CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm' dedi.



Biden'ın Türkiye iç siyasetine müdahale anlamı taşıyan sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada Atıcı, 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm ama dışarıdan bir müdahale olursa bizi karşılarında bulurlar.' ifadelerini kullandı.