Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir yıl önce kederliydik. Depremden sonra binalarımız yıkılmıştı. Hemen geldik, geldiğimizde binalarımızın yerle yeksan olduğunu gördük. Bakan arkadaşlarımız sağ olsunlar, gece demediler, gündüz demediler.



Biz size söz verdik, ne dedik; Evelallah biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki, o tavırla bize güç verdiniz. Gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey, Gerek Çevre Şehircilik Bakanım Murat Kurum Bey, gerek yardımcım olan Fuat Bey, valimiz, belediye başkanımız, tüm milletvekillerimiz, hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar, koşturdular.



Yarabbi diyorum, Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şu binalar, gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim, 3+1 dediler. Dua ediyorlar, hamdolsun, bütün mesele okulları ile camileri ile, şurada oturdukları daireleri ile onlara mutlu imkan sağlamak bizim görevimiz değil mi? Görevimiz. Devlet yük değildir, yük alır yük. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur.



Onun için geçmişte ne demişler devlete, 'Devlet Baba' demişler. Hamdolsun biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz sizin hizmetçiniziz.



'6 AYA HEPSİ BİTECEK'



Biz Elazığ'a şehir hastanesini yaptık mı? Yaptık. O hastaneler olmasa biz, o geceyi nasıl atlatırdık. Okullarımız ile, her şeyimiz ile hizmetinizdeyiz. Bundan sonraki etaba ne zaman geleceğiz? Bakanım diyor ki, 6 aya kadar da kalanı bitireceğiz. Gakkoşlar bizimki bitmedi demeyecek, hepsi bitmiş olacak.



Kardeşlerim, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ayrılık yok, gayrılık yok, makam mevki için değil, birbirimiz Allah için seveceğiz. Bu kadar yeter mi, yeter.



Otobüsün üzerindeki açıklamalarının ardından programdaki konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



Elazığ'da 77 bin bina incelendi. 4 bin 500'e yakın binanın yıkımı gerçekleşti. 26 bin yeni konutun inşasına karar verdik.



Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 132 derslikli 8 okulun inşası sürüyor.



Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek 8 bin ailemizi daha evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kanat 12 bin konutu da, bisiklet yolları, yeşil alanları, spor sahaları, okulları birlikte yaza kadar teslim edeceğiz. 100 bin insanımız için modern, donanımlı, güvenli, yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.



Bir kez daha bu konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Depremler, seller, heyelanlar, doğal afetlerin önüne geçmek insanı aşan konulardır. Aynı şekilde ülkemizin Karadeniz tarafı coğrafi yapısı nedeniyle sel ve heyelanın en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz, ama yol açacağı zararları telafi edecek önlemler alabiliriz.



Türkiye, özellikle Cumhuriyet dönemindeki rant hırsı ve plansızlık nedeniyle güvenli bir altyapı kuramamıştır. Köylerimizde insanlarımızın hiçbir destek almadan kendi imkanları ile yaptıkları evler afetlerden korunacak donanıma sahip değildir.



Marmara depremi sonrası yapılan hukuki düzenlemelerin fiile geçmesi kolay olmamıştır. Elazığ, Malatya, İzmir depremini yaşadık. Van'daki depremi de çok iyi hatırlıyoruz.



Milyonlarca yapının dönüşümünün o kadar kolay olmadığını vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir.



Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Karşımızda her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'nin tüm mali gücünü bu alana sarf etsek bile yıllarca bitmeyecek bir iş yükü bulunuyor.



"DİKEY MİMARİ İNTİHARDIR"



Depreme dayanıklı yapı inşasında çok büyük mesafe kat ettik. Türkiye TOKİ sayesinde 1 milyon depreme dayanıklı yapıya kavuşmuştur.



Sadece 8-9 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6.5 milyon insanımızın yaşamını güvence altına aldık. Riskli yapı statüsünde yenilemesi süren yapı sayısı 688 bini geçti. 688 bin bağımsız yapının tahliye ve yıkımını tamamladık. Bunun maliyeti 15.5 milyar lirayı geçti.



Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşümün alanı 10 milyon metrekareyi buluyor. İzmir'de de 5 bin konutun inşasına başladık.



Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza öncelik vererek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.



Yeni projelerimizin tamamını yatay mimariyi dikkate alarak yapıyoruz. Bundan dolayı Çevre Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. Dikey mimari böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır.



Elazığ'a 18 yılda 16 milyar TL yatırım yaptık.